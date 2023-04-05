Работу администрации и главы Яранска проверят из-за всплеска кишечной инфекции

Инфекция могла попасть в воду через прорывы на сетях Фото: Иван ВИСЛОВ

Работу администрации Яранска проверят из-за массовой заболеваемости острой кишечной инфекцией. Такое поручение дал глава региона Александр Соколов.

Глава Яранска Николай Зыков утверждает, что «водный горизонт защищен», а все девять скважин затампонированы. Питьевую воду также начали хлорировать. Губернатор в ответ заявляет, что закрытые скважины не отменяют прорывов на сетях, через которые и могла попасть инфекция.

Полное обследование системы водоснабжения Яранска поручили зампреду правительства Кировской области Алексею Жердеву. А администрацию и работу главы города проверит министерство внутренней политики. Если выявят нарушения, - поставят вопрос перед депутатами.

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