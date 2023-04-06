Пока не вплавь: как проходит половодье в Кирове и районах

Особенно сильного подъема воды в Вятке не ожидается. Тем не менее готовыми нужно быть ко всему Фото: Олег РУКАВИЦЫН

«КП» - Киров» собрала актуальные данные о половодье в Кировской области на вечер четверга, 6 апреля.

В КИРОВЕ

По данным ЕДДС, на утро 6 апреля уровень воды в Вятке поднялся до отметки в 114 сантиметров от нулевого поста. Прирост за последние сутки - 35 сантиметров.

- Подтопления дорог и дворов пока не зафиксировано, - отмечают в управлении гражданской защиты города Кирова. - Первый выход воды на низкие участки, а именно в Широковском, начнется при уровне в 330 сантиметров от нулевого поста. На некоторых участках дорог для водителей уже выставлены вешки (обозначения края дороги - ред.).

На следующей неделе подрядчик начнет ремонтировать наплавные тротуары. А пока с жителями Дымкова, Симоновской, Широковской (Широковского) и домов по улице Красной Звезды проводят собрания: напоминают правила безопасности и меры по сохранению имущества. До конца текущей недели по указанным поселениям развешают специальные щиты, на которых будут оставлять объявления о подъеме воды в Вятке.

По последним прогнозам экспертов выходит, что большого подъема воды в Вятке не ожидается.

В РАЙОНАХ

В верховьях Вятки и на ее северных притоках, а также на Каме, Лузе, Юге пока сохраняется зимний режим. Начался ледостав с полыньями и закраинами.

- На большинстве рек области отмечается подъем уровней воды от 2 до 39 сантиметров, - сообщают в Кировском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Отмечены подвижки на Летке, на Вятке (у гидропоста Нагорск), в верховьях Моломы. Подвижка и разводья наблюдаются на Вятке (у гидропоста Слободской). На Филипповке, Быстрице, в низовьях Моломы, на Вятке (ниже Котельнича) идет редкий ледоход, густой - на Чепце и Вятке (у гидропоста Киров). Очистилась ото льда Пижма.

- Планово проведены работы по снятию и закрытию движения по 15 мостам, - пишут в пресс-службе правительства Кировской области. - По состоянию на 6 апреля в Афанасьевском округе прекращено движение по наплавному мосту через Каму у деревни Светлаковы. В Нагорском районе закрыто движение по трем низководным мостам через Кобру: на дороге Нагорск - Синегорье (у Синегорья), на дороге Кобра - Орлецы (у поселка Орлецы) и на дороге Орлецы - Красная Речка (у Красной Речки).

Власти также заверяют, что во всех поселениях создан запас еды, предметов первой необходимости и лекарств. За безопасностью также следят муниципальные пожарные части и пожарные дружины.