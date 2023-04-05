Метеорологи-любители рассказали, наступят ли заморозки в апреле в Кировской области

Подробнее о прогнозе погоды в апреле 2023 года рассказали в сообществе «Любительская метеорология в Кирове» Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В апреле в Кировской области ожидаются температурные качели. После солнечного и теплого начала месяца в регионе наступит похолодание. В том числе, показатели на столбике термометра могут оказаться ниже привычных для этого времени значений. Подробнее о прогнозе погоды в апреле 2023 года рассказали в сообществе «Любительская метеорология в Кирове».

В ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ ПОТЕПЛЕЕТ ДО +17

Первые дни месяца в Кировской области оказались по-настоящему весенними. Комфортная погода ожидается в регионе также в течение всей первой декады. Так, днем температура воздуха в Кирове может подниматься до рекордных +12…+17 градусов.

По информации метеорологов-любителей, после 6 апреля ожидается выход арктического циклона в Зауралье. Однако существенным похолодание будет только на севере и востоке Кировской области. Уже 8 апреля ожидается новая волна тепла.

В целом несмотря на вероятное похолодание первая декада ожидается теплее нормы, - отметили в сообществе. - На северо-западе области - на 2-3 градуса, на юге - на 4-5 градусов, и с дефицитом осадков.

АРКТИЧЕСКИЕ ВТОРЖЕНИЯ И СНЕГОПАДЫ

В конце первой декады аномально теплый период в Кировской области закончится. После чего вероятны арктические вторжения, снегопады и существенное похолодание. По предварительным прогнозам, средняя температура воздуха во второй декаде будет держаться на 0,5-1 градус ниже нормы.

При этом не исключено и более сильное похолодание. По информации сервиса Gismeteo, в Кирове с 18 по 20 апреля днем столбик термометра может подниматься до +4…+5 градусов. Ночами ожидается до 0…-2 градусов. Количество осадков не превысит норму.

Третья декада месяца также окажется холоднее климатической нормы на 1-2 градуса. Заморозки и снегопады возможны вплоть до конца апреля. Количество осадков прогнозируют по-прежнему в пределах привычных значений.

В Кирове, согласно метеорологическим сервисам, 23 апреля днем ожидается всего +3 градуса. Ночью может похолодать до -3. В последних числах месяца днем столбик термометра вновь поднимется до комфортных +11…+14 градусов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2018 году из-за интенсивных затоков арктических воздушных масс регион накрыла сильная метель.

В 1950 году апрель в Кировской области оказался аномально жарким. Так, 30 числа максимальная температура воздуха достигла +27,3 градуса.

Прошлогодний апрель выдался прохладным и влажным. Так, количество осадков почти в 1,5 раза превысило климатическую норму. Особенно интенсивный снегопад прошел 3-го числа. Тогда при перемещении южного циклона за сутки выпало 18 мм.