Зачем в Кирове нужен реабилитационный центр для бездомных?

По мнению Анны Мариевой, сейчас в Кирове нет учреждений, которые бы полностью охватывали проблему возвращения бездомных в социум

Сообщество «Рука помощи43» в Кирове регулярно устраивает раздачи горячей еды для бездомных. Кроме того, на базе организации год назад открылся дневной центр для нуждающихся. Туда люди могут обратиться за помощью с восстановлением документов, устройством на работу, а также получить консультацию юриста или психолога. Однако, по словам создательницы сообщества Анны Мариевой, для комплексного решения проблемы бездомности в городе этого недостаточно.

ЗАНОВО УЧИТЬСЯ ЖИТЬ

По мнению девушки, дневной центр является промежуточным этапом на пути к социализации человека. Для полной адаптации и возвращения бездомного к нормальной жизни организация планирует открыть реабилитационный центр, в том числе, для алко- и наркозависимых людей.

- Я прохожу онлайн-обучение на консультанта по зависимости в Санкт-Петербургском Институте психотерапии и консультирования зависимостей, - поделилась Анна Мариева. - Нашим преподавателем стал потрясающий человек Денис Злобин. Он сам был пьяницей и наркоманом, пока не попал в «Ночлежку» (российская благотворительная организация, помогающая бездомным - Ред.). Так что в ближайшее время я намерена начать вести первичные консультации по зависимостям.

В перспективе «Рука помощи43» рассматривает возможность открыть такой центр в отдельно стоящем здании за городом. Таким образом, у людей, попавших на улицу, появится возможность жить в большом помещении и проходить реабилитацию с помощью психологов, соцработников и других специалистов. В том числе, для проживающих в центре планируют организовать трудовую деятельность: выращивание овощей, уход за животными и домом.

- Сейчас в Кирове нет учреждений, которые бы полностью охватывали эту проблему, - добавила создательница сообщества. - Важно понимать, что чем больше времени человек провел на улице, тем сложнее ему будет адаптироваться, ему как бы заново нужно учиться жить. Раздачи - это низкий порог для социализации. То есть условно за горячей едой может прийти 30 человек, в наш дневной центр могут обратиться 15 человек, а вернуться к нормальной жизни - только один. После прохождении реабилитации этот процент стал бы выше.

ПОДХВАТИТЬ В САМОМ НАЧАЛЕ

Случается и так, что в помощи остро нуждается человек, который еще не стал бездомным, но столкнулся с тяжелой жизненной ситуацией. По словам Анны Мариевой, в таком случае людям как правило требуется лишь немного времени, чтобы восстановить документы, найти работу и место для временного проживания. В таких случаях также огромную роль играют реабилитационные центры.

- Нужно успеть подхватить человека в самом начале, - отметила девушка. - Ведь бездомный - не обязательно тот, кто «грязный и вонючий, и живет в подвале». Бывает так, что люди оказались на грани. Им нужно продержаться совсем немного, чтобы не попасть на улицу. Например, к нам приходила за помощью женщина, которая болеет диабетом. Ей не хватало пенсии на лекарства и еду. Дочь только освободилась из тюрьмы, а внучку отчислили из колледжа из-за судимости матери. В результате через некоторое время дела у семьи наладились. Сейчас женщины работают, снимают квартиру вместо комнаты в общежитии и помогают осужденным бороться за свои права.

Есть в истории сообщества и случаи, когда нуждающиеся люди сами становятся волонтерами организации. Так, Николай (имя изменено - Ред.) раньше обращался к активистам за горячей едой. Теперь же мужчина регулярно помогает в центре и на раздачах. К примеру, с погрузкой тяжелых сумок с продуктами и термосов с супом.

В организации отмечают, что сейчас незащищенной категорией населения являются также жители, которым продлили пенсионный возраст, и они не могут найти работу. Нередко причиной бездомности становится и юридическая безграмотность. Люди остаются без денег и жилья из-за действий мошенников. Кроме того, обращаются за помощью выпускники детдомов, а также получившие инвалидность на работе, в ДТП или при других ситуациях.

- Мы призываем жителей и организации города принимать участие в решении этой проблемы, - заключила Анна. - Вы всегда можете рассказать бездомному о нашем центре и о том, где проходят раздачи. По возможности передать человеку горячую еду или чай, теплую одежду. При этом материально я все-таки рекомендую помогать именно сообществам, которые знают, как работать с такими людьми. Бывает так, что у кого-то есть классный порыв помочь деньгами нуждающемуся, а бездомный не оправдывает ожидания. Тогда человек разочаровывается и больше не хочет в этом участвовать. Но винить здесь бездомных ни к чему, человек может просто оказаться не готов к такой помощи.

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