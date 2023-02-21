Руководитель организации «Рука помощи 43» Анна Мариева: «Мы нуждаемся в сотрудничестве с общепитом»

Анна Мариева - создатель общественной организации «Рука помощи43» Фото: Анна МАМАЕВА

В 2019 году волонтеры некоммерческой организации «Рука помощи43» впервые провели в Кирове раздачу горячей еды для бездомных. С тех пор активисты регулярно кормят людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, по вторникам у Дома печати.

ЛЮДЯМ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМА ГОРЯЧАЯ ПИЩА

За время существования объединения «Рука помощи43» направлений в работе организации стало больше. Выросло и число волонтеров. Теперь вместо 10 человек оказывают помощь нуждающимся уже 19 активистов. Неравнодушные люди помогают бездомным искать работу и восстанавливать документы. Появились в команде также психолог, юрист и другие специалисты.

При этом базовой сферой деятельности организации по-прежнему остается организация горячих обедов для бездомных. Праздничные дни и непогода не становятся исключением.

Волонтеры каждый вторник организуют горячие обеды для нуждающихся недалеко от «Дома печати». Фото: Михаил ПЕСТОВ

- Люди нуждаются в еде постоянно, - отмечает руководитель сообщества Анна Мариева. - И не важно, 31 декабря или 1 января за окном. Человек не будет стоять в мороз или под ливнем в очереди за горячей пищей, если ему это не жизненно необходимо.

По словам Анны, на раздачи в среднем приходит 20-35 человек. Максимальное число участников в истории сообщества - 42 жителя. Пришедших стараются накормить комплексными обедами с горячим супом и мясными блюдами. Кроме того, с собой нуждающимся могут выдать сухпай.

«СВАРИТЬ ДОМА 24 ЛИТРА СУПА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТЯЖЕЛО»

Создательница организации отмечает, что готовить такой объем еды волонтерам в домашних условиях довольно сложно. Организация ищет партнеров, которые могли бы готовить продукцию для раздач и предоставлять активистам.

- До недавнего времени у нас был постоянный повар на суп, - поделилась Анна Мариева. - Организации помогала женщина с паллиативным ребенком на руках. Теперь мы по очереди варим 24 литра супа с волонтером Юлией Фарафоновой, и могу сказать, что это действительно тяжело У меня маленькая электрическая плита, и приходится готовить целый день. Затем эту огромную кастрюлю еще нужно донести до машины. Мы нуждаемся в помощи общепита.

На раздачи в среднем приходит 20-35 человек. Фото: Михаил ПЕСТОВ

Однако несмотря на все сложности, активисты продолжают устраивать горячие обеды для нуждающихся. Девушка добавила, что распространенное мнение о том, что подобные сообщества «кормят пьяниц» - заблуждение. Зачастую за едой приходят люди, которые потеряли близких, работу или жилье. Нередко в очереди на раздачах стоят и пенсионеры, которым не хватает средств на продукты.

В таких ситуациях помочь нуждающемуся может любой желающий. Достаточно, к примеру, рассказать человеку, где проходят горячие обеды. Так, «Рука помощи43» организует раздачи в 19.00 по вторникам на парковке со стороны улицы Московской недалеко от «Дома печати».