Создательница организации «Рука помощи43»: «Человек не будет стоять в -25 за тарелкой супа, если ему это не нужно»

Анна Мариева помогает бездомным уже более трех лет Фото: Анна КРЮКОВА

Волонтеры некоммерческой организации «Рука помощи43» уже более полугода кормят кировских бездомных горячими обедами, раздают им теплые вещи, помогают восстанавливать документы и искать работу. Стоит за этой деятельностью хрупкая девушка Анна Мариева. Мы встретились с создательницей объединения и побеседовали о том, почему в Кирове люди оказываются на улице и на какую помощь они могут рассчитывать.

«ВНЕ РЕЛИГИИ И ПОЛИТИКИ»

Анна помогает жителям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, уже более трех лет. Свой путь она начала с волонтерства в одной из добровольческих организаций города. Позднее взгляды кировчанки и создателей сообщества на проблему бездомности в городе разошлись, и девушка решила образовать собственное объединение.

- «Рука помощи43» это нейтральная организация вне религии и политики, - отметила героиня публикации. - Мы - обычные волонтеры - готовим и раздаем еду, подбираем вакансии и печатаем памятки для бездомных. Сейчас в моей команде десять человек. В основном, это мои знакомые. Некоторые из них давно знали, чем я занимаюсь, но не принимали в этом участия. Когда же возникла необходимость приготовить еду на 30 человек, они решили подключиться.

Добровольцы не отменяют раздачи даже в 30-градусные морозы. Фото: предоставлено героиней публикации

Первую раздачу добровольцы провели в сентябре 2020 года. Предварительно они вручили бездомным листовки с адресом акции. С тех пор волонтеры каждый вторник кормят нуждающихся горячим обедом у Дома печати. В среднем, на раздачи приходят 30-35 человек. Иногда число участников доходит до 42.

- Раздача еды - лишь верхушка айсберга, - поделилась Анна Мариева. - Чтобы акция состоялась, задействуется огромное количество людей, сил, времени и финансов. Волонтеры стараются действительно накормить бездомных и готовят для них комплексные обеды с хорошими порциями и мясными блюдами. Пришедших просят соблюдать очередь, им выдают медицинские маски. Также у нас заготовлен сухпай, который мы можем передать опоздавшим или нуждающимся с собой. После акции мы всегда оставляем после себя чистую площадку.