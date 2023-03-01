«Бездомные приходят не только чтобы брать, но и отдавать»: в Кирове год работает дневной центр «Рука помощи 43»

Волонтеры начали готовиться к открытию дневного центра в конце марта 2022 года Фото: Анна МАМАЕВА

В 2022 году у команды проекта «Рука помощи 43» появилось собственное пристанище. На базе организации в Кирове открылся дневной центр. Благодаря этому нуждающиеся люди могут не только получить на раздаче горячую еду, но и привести себя в порядок, а также обратиться к юристу и социальному работнику.

«ПРИХОД В ЦЕНТР ЭТО ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПОРОГ ДЛЯ БЕЗДОМНОГО»

Дважды в неделю люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, могут обратиться в центр за помощью для решения своих проблем. Так, с момента открытия волонтеры организации оказали услуги 69 посетителям. Только в феврале текущего года два человека смогли получить документы, подтверждающие инвалидность. Еще трое побывали на консультации психолога, семь человек - получили ответы по юридическим вопросам. Кроме того, активисты выдали людям 19 комплектов зимней одежды и обуви.

- В центре также работает волонтер, который помогает людям, оставшимся без работы, находить нужные вакансии, - рассказала руководитель сообщества «Рука помощи 43» Анна Мариева. - С каждым пришедшим мы работаем индивидуально. Узнаем, какая у человека профессия, какие есть навыки и опыт. Затем отмечаем, куда человек сходил на собеседование, что у него получилось. Пусть процент трудоустройства пока небольшой, но он есть. К нам приходят не только бездомные. Есть и те, кто потерял работу и не смог самостоятельно найти. Например, одну женщину мы так трудоустроили в больницу.

Важным направлением деятельности центра является и восстановление документов. Обычно от нуждающихся поступает 2-3 подобных заявки в месяц. Перед тем, как начать процедуру, обратившихся за помощью приглашают на встречу в центр. По словам Анны Мариевой, приход в центр становится определенным порогом для бездомного. Посещение организации показывает серьезность намерений человека.

- Мы предупреждаем наших клиентов, что помогаем с восстановлением документов только один раз, - поделилась руководитель организации. - Помимо этого, если мы видим, что человек трудоспособный, то предлагаем ему самостоятельно заработать на госпошлину или хотя бы на фотографии. Это необходимо для того, что люди сами прилагали усилия и осознавали ценность происходящего.

Нуждающихся принимают каждую неделю в среду и в субботу Фото: Анна МАМАЕВА

«ЛЮДИ ПРИХОДЯТ К НАМ НЕ ТОЛЬКО, ЧТОБЫ БРАТЬ»

О подготовке к открытию центра Анна вспоминает как о довольно тяжелом периоде в жизни сообщества. Поиски подходящего здания затянулись на долгое время. Организация просила содействия у города, однако помещение с соответствующими условиями подыскать так и не удалось. В основном волонтерам предлагали пустующие площади в подвалах.

Тогда на помощь активистам пришел благотворитель Максим Валецкий. Бизнесмен узнал о деятельности организации во время съемок программы «Секретный миллионер», в которой приняли участие волонтеры и клиенты сообщества «Рука помощи 43». Предприниматель в рамках телепрограммы перечислил организации 1 миллион 200 тысяч рублей.

Кроме того, Максим Валецкий продолжил участвовать в жизни сообщества и после окончания съемок. Именно он приобрел организации помещение для запуска дневного центра на улице Кольцова. Так, в конце марта 2022 года волонтеры стали готовиться к открытию. Однако из-за того, что организация разместилась на первом этаже многоэтажки, жильцы дома активно выступили против запуска центра.

- Люди говорили, что из-за нас «пьяные бомжи будут собираться в подъездах, кругом будет грязь и мусор», - пояснила Анна Мариева. - К нам регулярно ездили с проверками, это было очень непростое время для нашей организации. Но мы все-таки начали готовиться к открытию. Средства, которые нам пожертвовали, мы вложили в ремонт пространства и закупку рециркуляторов воздуха, камер, установку системы пожарной сигнализации. Спустя время мы можем сказать, что территория вокруг центра, естественно, всегда чистая и прибранная. Мы пускаем только трезвых посетителей, для проверки у нас есть алкотестеры.

На пожертвованные предпринимателем средства активисты отремонтировали посещение и закупили оборудование Фото: Анна МАМАЕВА

Руководитель сообщества отметила, что клиенты центра сами активно принимают участие в благоустройстве территории. Люди выходят на субботники, очищают от снега детскую площадку, к Новому году посетители пространства также нарядили елку и слепили снеговиков. Помогают нуждающиеся и друг другу. Так, во время интервью Александр (имя изменено - Ред.) принес в помещение термобелье, которое ему не подошло по размеру, и теплую шапку. По его словам, он увидел на раздачах старика, который постоянно ходит в двух шапках: «Они все время у него спадывают. Передайте ему».

Кроме того, на днях другой клиент центра Николай (имя изменено - Ред.) принес в помещение зеркало. Поделиться предметом интерьера мужчина решил после того, как случайно услышал разговор одного нуждающегося с волонтером. Ему выдали новую куртку, на что мужчина ответил: «Жалко, зеркала нет, чтобы посмотреться».

- Мы хотим показать, что бездомные люди приходят к нам не только для того, чтобы брать, но и отдавать тоже, - заметила Анна Мариева. - И сейчас наше сообщество работает в этом направлении. В том числе, силами наших клиентов мы хотим благоустроить аллею на Кольцова к юбилею города. Облагородим деревья, посадим газон, сделаем дорожку. Если хватит средств, то хотели бы поставить лавочки с шахматными досками.

В заключении руководитель сообщества «Рука помощи 43» отметила, что в центре специалисты проводят консультации не только для бездомных. При поддержке Фонда президентских грантов психолог и юрист принимают всех желающих посетителей, которые по той или иной причине не могут оплатить необходимые услуги.

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