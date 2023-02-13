В Кировской области планируют построить 17 домов для расселения аварийного жилья

В течение года из аварийного жилья смогут переселить 3 820 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области до конца 2023 года планируют возвести 17 многоквартирных домов. Постройки предназначены для расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года.

ГДЕ ПОСТРОЯТ

Как заметили в региональном правительстве, количество строящихся домов станет рекордным. Ранее такое большое количество объектов для расселения в нашей области еще не возводили.

Новые дома построят в следующих районах:

- в поселках Арбаж, Верхошижемье, Вахруши и Октябрьский Слободского района;

- городе Зуевка и поселке Косино Зуевского района;

- городе Сосновка Вятскополянского района,

- в Омутнинске - три дома.

Объекты также возведут и в Кирове - четыре дома в микрорайоне Урванцево и дом в Лянгасово.

СМОГУТ ПЕРЕСЕЛИТЬ 3820 ЧЕЛОВЕК

На некоторых строительных площадках работы уже начались. В поселках городского типа Арбаж и Вахруши сейчас создают котлован. Затем строители планируют приступить к монтажу свай.

В поселке Октябрьский Слободского района рабочие смонтировали коробку зданий. Теперь закупается оборудование для внутренней отделки. Если говорить о Кирове, то в микрорайоне Лянгасово на площадке продолжается монтаж перекрытия пятого этажа. После чего строители приступят к монтажу кровли.

Всего до конца текущего года в регионе намерены переселить из аварийного жилья - 3820 человек.

27 ШКОЛ И ИНЖЕНЕРНЫЙ КАМПУС

Отметим, что в течение пяти лет в Кировской области планируют построить 4,3 миллиона квадратных метров жилья, а также провести капремонт 3733 многоквартирных домов. Кроме того, в регионе намерены возвести 27 школ и 14 детсадов.

Работы пройдут и на территории бывшего КВАТУ. Область планирует заявиться на создание в этом месте инженерного кампуса мирового уровня. Здесь может появиться кампус, инжиниринговый центр, футбольный манеж и другое. Основной темой подготовки студентов станет станкостроение. Всего в России планируют создать подобные университетские городки в 25 регионах.

Напомним, что к 2027 году в регионе намерены возвести тоннель под ж/д переездом в Нововятске и мост через Чепцу. Подробнее о планах по развитию транспортной инфраструктуры и строительству в области можно узнать здесь.