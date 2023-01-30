Заставили вернуть 619 миллионов рублей: итоги работы прокуратуры Кировской области за 2022 год

Прокуратура привлекла к ответственности более 10 тысяч должностных лиц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Десятки тысяч нарушений закона, более сотни уголовных дел, множество протестов и чиновничьих документов, «зарубленных» заранее из-за выявленных несоответствий ФЗ. Это результаты работы региональной прокуратуры за 2022 год, опубликованные по итогам расширенной коллегии. С докладом выступил прокурор Кировской области Андрей Оборок. Подробнее читайте в нашем материале.

ОБЩИЕ ЦИФРЫ

- 48,8 тысячи различных нарушений выявили прокуроры за ушедший год;

- 5,3 тысячи протестов принесли, внесли 11,1 тысячи представлений для устранения указанных нарушений;

- на 3% больше жалоб, обращений и заявлений подали в органы кировчане (в сравнении с 2021-м). Значительно чаще люди стали обращаться на личные приемы к прокурорам;

- 9 тысяч человек привлечены к дисциплинарной ответственности, 1,4 тысячи - к административной;

- 184 уголовных дела возбуждено по материалам прокурорских проверок (чуть менее, чем годом ранее).

Итого: защищены нарушенные права 26 тысяч граждан.

СТРОИТЕЛЬСТВО, ДОРОГИ, ЖКХ

- 211 случаев нарушения законов выявлены в отношении дольщиков. На конец 2021 года таких нарушений было 279. То есть ситуация с обманутыми участниками долевого строительства домов начинает улучшаться. В 2022-м достроили 6 таких зданий (годом ранее было 4), еще 4 объекта исключили из «проблемного» реестра. Однако вмешательства прокуроров и усилия властей по-прежнему нужны;

- 2,8 тысячи нарушений закона нашли по части безопасности дорожного движения. Несколько сотен лиц привлекли к ответственности, возбудили 2 уголовных дела;

- 7,8 тысячи нарушений выявили в сфере ЖКХ. С одной стороны, с граждан и организаций помогли взыскать более 60 миллионов рублей долгов за потребленные энергоресурсы. С другой стороны, продолжили помогать людям в их коммунальных проблемах. Это и многострадальное Карпушино, и артезианские скважины в Богородском, и множество других примеров.

ЗДОРОВЬЕ И НАЦПРОЕКТЫ

- На 11% (до 900 случаев) выросло количество нарушений в сфере здравоохранения. Это и не выданные вовремя лекарства, и нехватка сотрудников в больницах и ФАПАХ, и недостаток медицинских изделий. Прокуроры помогли восстановить права 700 инвалидов и пожилых людей;

- Не все просто с национальными проектами. Нарушений было более 2 тысяч. Прокурорам пришлось оформлять более 280 судебных исков, опротестовать две сотни правовых актов. Наказание получили 550 должностных лиц, заведено 10 уголовных дел. В частности, были вынесены приговоры чиновникам высоких рангов, превышавшим должностные полномочия, из-за чего регион не получил множество дорожных камер.

КОРРУПЦИЯ, ДЕНЬГИ, ЗАКОНЫ

- Предпринимателям и компаниям помогли получить «задержанные» 345 миллионов рублей по контрактам от мэрий, поселковых администраций и дум;

- Чуть чаще стали выявлять коррупционные нарушения. Возбуждено 46 уголовных дел, взыскано более 56 миллионов рублей. В частности, в доход государства обратили имущество депутатов, приобретенное на «сомнительные» деньги;

- 214 миллионов рублей выплатили сотрудникам разных предприятий. Это те долги по зарплатам, которые при участии прокуроров удалось стребовать с работодателей;

- 20,5 тысячи проектов нормативных правовых актов от чиновников, администраций, министерств изучили прокуроры. Из них по 1,2 тысячи документов у прокуратуры возникли вопросы: не все соответствовали федеральному законодательству.