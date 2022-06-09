В поселке Карпушино спустя два месяца восстановили водоснабжение

Местным жителям приходилось топить снег и собирать дождевую воду. Фото: ОНФ Кировской области

В поселке Карпушино Котельничского района наконец появилась вода - спустя два месяца. Об этом сообщили активисты ОНФ.

Жители домов по нескольким улицам жили без питьевой воды в течение двух месяцев из-за прорыва на сетях. Существует, конечно, колонка, однако она находится на другом конце поселка, на расстоянии более километра, и идти туда пожилым людям и инвалидам очень тяжело. Подвоз воды организовали, но в слишком малых количествах - 10 литров на дом. Местным жителям приходилось топить снег и собирать дождевую воду.

Активисты обратились в прокуратуру. Главе района в итоге внесли представление о необходимости устранить прорыв на сетях, однако никаких мер принято не было. Тогда прокуратура направила иск в суд. Помогло только это: ремонт наконец провели, а 19 мая у жителей поселка появилась вода.