В Советске администрация не обеспечила жителя новой квартирой взамен сгоревшей

Мужчина снимал жилье в полуразрушенном здании. Фото: Прокуратура Кировской области

В Советске местный житель обратился в прокуратуру с заявлением о нарушении своих прав в предоставлении жилья взамен аварийного.

Правоохранительные органы проверили полуразрушенное жилое здание в городе Советске, ранее поврежденное пожаром. Такую информацию сообщает прокуратура Кировской области.

Местный житель снимал квартиру в полуразрушенном здании. После случившегося пожара дом стал полностью непригодным для проживания.

Но администрация не обеспечила новым жильем мужчину, который на тот момент не имел постоянного дохода, и возможности снять жилье у него не было.

Местный житель обратился в прокуратуру с требованием содействия в аренде нового благоустроенного жилья.

Прокуратура в свою очередь направила иск администрации и обязала муниципалитет предоставить мужчине жилье.