Коронавирус в Кировской области, как изменилась статистика за последнюю неделю

Ситуация с распространением коронавируса в Кировской области резко ухудшилась Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 13 июня 2021 года:

- за минувшую неделю в регионе зафиксировали 526 новых случаев заражения COVID-19;

- 1256 жителей области выздоровели;

- амбулаторно лечатся 2266 человек.

Общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 375. За неделю - с 7 по 13 июня - в госпиталях Кировской области скончались три пациента

По данным регионального оперштаба, в инфекционные стационары госпитализированы 1630 жителей Кировской области. В отделении реанимации в тяжелом состоянии находится 68 человек, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0,83% (средний по России - 2,2%). Регион находится на 31 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в области достиг отметки в 0,82Rt.

В пятницу, 11 июня, правительство Кировской области объявило о возможности возвращения ограничений. Из-за резкого увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией могут вновь закрыться многие предприятия и места массового скопления людей.

Для того, чтобы остановить пандемию и как можно скорее сформировать коллективный иммунитет, в Кирове открывают дополнительные мобильные пункты вакцинации. Так, с 9 июня заработали еще две передвижные прививочные бригады. Одна из них открылась на автостоянке между железнодорожным вокзалом и ТЦ «Лето», другая в парке имени Кирова между цирком и прудом.

Прививочная кампания продолжится и в День города и выходные. Кировчане могут вакцинироваться в любом районе областного центра. Перед введением препарата, медицинские работники проверят артериальное давление и уровень насыщения крови кислородом у всех желающих получить защиту от коронавируса.

По информации правительства региона, в нашей области имеется достаточный запас вакцины. На сегодняшний день он составляет порядка 23 тысяч доз.