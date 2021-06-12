В праздничные и выходные дни в Кирове продолжат работу прививочные пункты

В Кирове для усиления прививочной кампании и ее доступности открывают новые мобильные пункты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кировской области после снижения заболеваемости коронавирусом вновь начался ее рост. Каждые день заболевает свыше 100 человек. В связи с этим местные власти приняли решение усилить прививочную кампанию. В выходные и праздничные дни, приуроченные к празднованию Дня города, вакцинация от COVID-19 продолжится. Об этом сообщили региональном Минздраве.

Получить защиту от опасного заболевания и обезопасить свое здоровье можно:

- В мобильном пункте в парке Победы. Он будет работать 12 июня с 10.00 до 14.00;

- На Театральной площади 12 июня с 9.00 до 17.00 и 13 и 14 числа с 9.00 до 14.00. Кроме того, пункт вакцинации будет работать 15 июня с 8.00 до 17.00;

- В парке имени Кирова с 13.00 до 20.00 по 15 июня включительно;

- В ТЦ»Лето» с 10.00 до 18.00 по 15 июня включительно;

- В Кочуровском парке 12 июня с 12.00 до 18.00, а также 13 и 14 июня с 10.00 до 16.00.

Кроме того, в День города, мобильные пункты вакцинации будут работать в ЦУМе c 10.00 до 16.00 и в нескольких местах Нововятского района: ДК «Россия» с 15:00 до 18:00 и парке ЛПК с 13:00 до 16:00 (рядом с поликлиникой №3, ул. Ленина, 3).

У желающих сделать прививку медицинские работники обязательно проверят артериальное давление и показатели уровня кислорода в крови.