Статистика по COVID-19 в Кировской области: на стационарном лечении находятся 1630 человек

В Кировской области с каждым днем выявляют все больше людей с коронавирусом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 12 июня.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 111 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 240 человек.

На стационарном лечении находятся 1630 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 68 пациентов, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 374.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2266 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2682 исследования на COVID-19.