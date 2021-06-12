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Здоровье12 июня 2021 10:17

Статистика по COVID-19 в Кировской области: на стационарном лечении находятся 1630 человек

В отделении реанимации 68 пациентов
Алексей РомановАлексей Романов
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В Кировской области с каждым днем выявляют все больше людей с коронавирусом

В Кировской области с каждым днем выявляют все больше людей с коронавирусом

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 12 июня.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 111 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 240 человек.

На стационарном лечении находятся 1630 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 68 пациентов, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 374.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2266 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2682 исследования на COVID-19.