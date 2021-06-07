В Кирове с 9 по 15 июня откроются еще два мобильных пункта вакцинации от коронавируса

С 9 июня кировчане смогут привиться от коронавируса около железнодорожного вокзала и Цирка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19. Привиться от опасного заболевания можно как в поликлиниках города, так и в специальных мобильных пунктах. Их число постоянно увеличивается. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Так, с 9 по 15 июня откроются еще два прививочных пункта. Один из них расположится на автостоянке между железнодорожным вокзалом и ТЦ «Лето». Он будет работать с 10.00 до 18.00.

Второй - в парке имени Кирова между цирком и прудом. Все желающие смогут вакцинироваться здесь с 13.00 до 20.00. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Напомним, что на настоящий момент в нашей области действует 118 прививочных пунктов, в том числе 39 - мобильных.