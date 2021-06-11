Коронавирусные ограничения могут вернуться в Кировскую область

Вторые сутки подряд в Кировской области выявляют более сотни заболевших. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской область могут снова ввести коронавирусные ограничения. Об этом сообщило региональное правительство после заседания оперштаба.

Сейчас эпидемиологическая ситуация ухудшается, и количество заболевших вновь начало расти. Так, только за минувшие сутки число новых заразившихся, которых пришлось госпитализировать, достигло 105. Если так пойдет и дальше, не исключается возможность запрета массовых мероприятий, а также деятельности предприятий и возвращения режима самоизоляции.

Правительство и Минздрав призывают кировчан принять участие в прививочной кампании.. Во всех больницах области есть пункты вакцинации, в том числе мобильные. На днях в Кирове открылись еще две точки, подробнее - здесь.