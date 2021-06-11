Статистика по COVID-19 в Кировской области:в отделении реанимации находятся 63 пациента

Вторые сутки подряд в Кировской области коронавирусом заразились свыше 100 человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 11 июня.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 105 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 118 человек.

На стационарном лечении находятся 1523 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 63 пациента, 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 374.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2093 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2654 исследования на COVID-19.