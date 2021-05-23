Коронавирус в Кировской области, последние новости на 23 мая 2021 года: в больницах лечатся 1010 заболевших, на дому - 1392

Количество пациентов инфекционных стационаров снизилось до 975. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мы собрали информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 23 мая 2021 года. По информации сайта стопкоронавирус.рф:

- за минувшую неделю в регионе зафиксировали 402 новых случая заражения COVID-19;

- 513 жителя области выздоровели;

- амбулаторно лечатся 1392 человека.

Общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 359. За неделю - с 17 по 23 мая - в госпиталях Кировской области скончались четыре пациента.

По данным регионального оперштаба, в инфекционные стационары госпитализированы 1010 пациентов. В отделении реанимации в тяжелом состоянии находятся 64 человека, 4 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области – 0,83% (средний по России – 2,2%). Регион находится на 31 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в области достиг отметки в 0,82Rt.

От коронавируса привился глава кировской горадминистрации Дмитрий Осипов. Первый компонент вакцины ему поставили 18 мая. Сити-менеджер подчеркнул, что это - единственный способ обезопасить себя и своих близких.

В целом общая вакцинация населения Кировской области продолжается. По состоянию на 19 мая первым компонентом препарата привились около 150 тысяч жителей региона. Полный цикл прошли свыше 121700 кировчан. Вакцинироваться можно в одном из 79 прививочных пунктов региона. Также свою работу продолжают выездные пункты: в ЦУМе (с 10 до 16 часов), и, до 28 мая - в СТК «Порошино» (с 9 до 15 часов).

Невзирая на пандемию коронавируса, детям все-таки разрешили отправляться в загородные лагеря. В нынешнем году туда поедут 9643 ребенка. Все учреждения прошли проверку надзорных органов. Отдых детей будет организован с учетом всех требований Роспотребнадзора.