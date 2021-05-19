В 2021 году летние лагеря Кирова примут 9643 ребенка

Администрация Кирова подписала с Правительством области соглашение о выделении субсидии на оплату питания детей в лагерях в размере более 10 млн рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2021 году в летних лагерях Кирова отдохнут 9643 ребенка. Учреждения будут работать в три смены. Об организации и подготовке лагерей рассказали начальник департамента образования Александр Петрицкий и начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Надежда Анисимова, во время пресс-конференции в среду, 19 мая.

- На сегодняшний день между правительством области и администрацией Кирова подписано соглашение о выделении субсидии на оплату питания детей в лагерях в размере более 10 млн рублей. Для 580 детей, находящихся в социально-опасном положении, питание будет организовано за счет средств городского Центра помощи семье и детям, - рассказал Александр Петрицкий.

По его словам, в июне будут работать 64 лагеря, пять в июле и семь в августе. Дети отдохнут на базе девяти учреждении дополнительного образования, а также школ №31, №22 и №42. Стоимость питания составит 180 рублей в день. За 18 дней пребывания ребенка в лагере, родители заплатят 2292 рубля. Для детей-инвалидов, а также из малообеспеченных и многодетных семей - 1345 рублей.

- Лагеря для своих воспитанников откроют также спортивные школы. В этом году в них отдохнут 999 детей. Там для юных спортсменов создадут все условия для тренировок и хорошего досуга, - заверила Надежда Анисимова.- Кроме того, будет организовано трудоустройство на летний период подростков от 14 до 18 лет. В приоритете находятся дети из социально-незащищенных категорий. Их работа будет связана в основном с благоустройством территорий. На выплату зарплаты несовершеннолетним выделено 7 млн 416 тысяч рублей, - добавила начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту.

На сегодняшний день все лагеря прошли проверку надзорных органов. Из-за сложной эпидемиологической ситуации, отдых детей будет организован с учетом рекомендации Роспотребнадзора.