Вакцинация от коронавируса в Кирове: глава администрации привился «Спутник V»

В Кирове продолжается прививочная компания от коронавируса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главе администрации Кирова Дмитрию Осипову сделали прививку от коронавируса. Известно, что чиновник вакцинировался препаратом «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

- Ситуация с COVID-19 в нашем регионе остается сложной, поэтому единственный способ обезопасить себя - вакцинироваться, - подчеркнул сити-менеджер. -Так мы можем позаботиться не только о себе, но и о своих близких.

Напомним, что и в Кирове, и в области продолжается прививочная кампания. Вакцинироваться можно не только в медучреждениях, но и в специальных мобильных пунктах. Так, получить защиту от коронавируса можно в будни на площади Маршала Конева с 9.00 до 18.00 (по 21 мая включительно) и с 10.00 до 16.00 часов в ЦУМе. Кроме того, с 25 по 28 мая выездная бригада будет работать в СТК «Порошино». Отдыхающие смогут привиться прямо на базе комплекса с 9.00 до 15.00 на улице Боровицкой, 36.