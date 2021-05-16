Кировский Арбитражный суд признал «захват» СК «Родина» сотрудниками АО «Лепсе» правомерным

Руководство спорткомплекса не сумело доказать в суде свою правоту. Фото: vk.com/skrodinaru

В Кирове завершились разбирательства между заводом «Лепсе» и СК «Родина». 13 мая прошло последнее заседание, по итогам которого областной Арбитражный суд поставил точку в споре: АО «Лепсе» действовало правомерно. Об этом руководство завода отчиталось в своей группе в соцсетях.

Договор аренды между двумя организациями признали расторгнутым еще в сентябре 2020 года. Посему притязания «Родины» признали не подлежащими удовлетворению.

А ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Напоминаем, с чего же начались тяжбы между двумя организациями. В середине февраля, ближе к ночи, в СК «Родина» ворвались неизвестные в масках, с собаками и чуть ли не оружием. Эти самые неизвестные разбили камеры и заперлись внутри, а после начали вытаскивать ценное имущество. Полиции захватчики заявили, что являются сотрудниками «Лепсе» и действуют по решению суда. После чего опечатали здание и удалились.

Сотрудники спорткомплекса красочно расписали ситуацию в соцсетях, назвав произошедшее ни много ни мало рейдерским захватом. И руководство «Родины», и постоянные посетители СК негодовали. Спустя некоторое время появился официальный ответ от «захватчика», пояснявший: договор аренды между АО «Лепсе» и СК «Родина» расторгнут давным-давно из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности. И с того момента деятельность спорткомплекса была, вообще-то, незаконной. Словом, все претензии вон к тем ребятам.

Представители «Родины» решили этого так не оставлять и обратились в суд. Пока суть да дело, возвращать им здание никто не собирался, сколько они ни пытались. В итоге доступ в комплекс получили, но о его работе не было и речи. Кировчане начали интересоваться: «а где наши деньги»? В общем, все средства за уплаченные абонементы пришлось возвращать. Некоторые, кстати, ждут до сих пор.

И ЧТО В ИТОГЕ?

В итоге «рейдерский захват», как красиво обозвали происходящее сотрудники «Родины», оказался абсолютно обоснованным. Согласно результатам всех проведенных проверок (МЧС, прокуратуры, экспертов и специалистов), руководство спорткомплекса смотрело на пожарную безопасность сквозь пальцы - мягко говоря. Нашлись и другие нарушения, вроде несогласованных перепланировок. Но речь изначально шла о безопасности посетителей, которую соблюдали так себе.

- Вышеуказанное решение отражает действительную картину событий из обстоятельств по нарушению ООО СК «Родина» порядка эксплуатации арендуемых у АО «ЛЕПСЕ» спортивных объектов, - сообщает руководство завода. - Администрация ООО СК «Родина» не смогла опровергнуть доводы АО «ЛЕПСЕ» о системном нарушении условий договора.

Итак, дело закрыто - официально. И на этом пока что все. Клиентов «Родины» просят по всем вопросам обращаться непосредственно к сотрудникам СК. Обновленный и безопасный для кировчан (по заявлению работников завода) спорткомплекс обещают открыть к концу 2021 года. Руководство «Родины» же ушло в тень - новых постов в официальной группе СК не было с конца марта. И, скорее всего, уже не будет.