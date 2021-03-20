СК «Родина» начал возвращать кировчанам деньги за абонементы

Сейчас у администрации «Родины» по-прежнему нет доступа к главному зданию комплекса. Фото: vk.com/skrodinaru

Спорткомплекс «Родина» начало возврат денег за неиспользованные абонементы. В своей группе администраторы сообщают, что свои средства первые сто клиентов получат в течение недели. Заявления на возврат все еще принимаются, и список набрался уже немаленький.

В комментариях, правда, возмущенный народ пишет, что деньги никому не возвращают, в список попали только избранные, а ситуация сильно смахивает на развод. Администрация в споры не влезает - только отвечает односложно, что, мол, ждите, мы обрабатываем заявления. Кто-то из кировчан в комментариях поинтересовался судьбой вещей, сданных комплексу на хранение.

- К сожалению, доступа к главному зданию нет. Мы не знаем даже, есть ли эти вещи там. Тренеры, чьи вещи пропали из здания и со склада, писали заявление в полицию, - комментируют администраторы СК.

Напомним, «Родина» временно (или нет?) прекратила работу после того, как на спорткомплекс совершили «рейдерскую атаку». 13 февраля СК захватили неизвестные, вывезли оборудование и опечатали здание. «Родина» обвинила своего арендодателя, завод «Лепсе», в рейдерском захвате. Предприятие в ответ сослалось на расторгнутый контракт аренды, действие которого прекратилось еще в октябре 2020 года. Руководство спорткомплекса считает происходящее незаконным и намерено решать конфликт в судебном порядке. По последней информации из группы «Родины», следующее заседание назначено на 22 марта.