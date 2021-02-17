Руководство кировского СК «Родина» пытается вернуть доступ в здание комплекса

Спорткомплекс опечатали из-за якобы расторгнутого договора аренды между «Родиной» и заводом «Лепсе». Фото: vk.com/skrodinaru

Администрация «Родины» намерена вернуть себе спорткомплекс. Сейчас руководство СК пытается добиться доступа в здание. Пост об этом появился в паблике «Родины» ВКонтакте.

- Получен исполнительный лист, обеспечивающий доступ в спорткомплекс с участием сотрудников ФССП. После получения доступа администрация СК возобновит работу, будет решен вопрос по организации дальнейшей деятельности, - сообщается в посте.

После возобновления работы и восстановления программного обеспечения все заявления обещают начать рассматривать - многие кировчане потребовали вернуть деньги за абонементы. Сейчас все они заморожены, поскольку идентифицировать, кому и какой из них принадлежит, невозможно.

Напомним, вечером 12 февраля неизвестные захватили здание спорткомплекса. Все оборудование вывезли, а здание опечатали. «Родина» обвинила своего арендодателя, завод «Лепсе», в рейдерском захвате. Предприятие в ответ сообщило о том, что контракт между ними и администрацией СК расторгли еще в октябре 2020 года. Руководство спорткомплекса считает происходящее незаконным и намерено решать конфликт в судебном порядке.