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Руководство кировского СК «Родина»: «Завод Лепсе совершил рейдерский захват спорткомплекса»

По сообщению полиции, все дело в разбирательствах между собственниками здания и арендаторами