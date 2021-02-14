Руководство кировского СК «Родина»: «Завод Лепсе совершил рейдерский захват спорткомплекса»

В Кирове приостановили деятельность СК «Родина». Причем со стороны это выглядело весьма сурово - в духе лихих 90-х. В группе спорткомплекса появилось сообщение о том, что здание находится под рейдерской атакой. По сообщению паблика, ответственность за захват лежит на заводе «Лепсе».- Вчера около 10 вечера в Спорткомплекс Родина ворвались 30 человек в масках с собаками и силой вывели сотрудников на улицу, разбили камеры, забаррикадировались изнутри. Полиции они заявили, что являются представителями завода Лепсе и действуют якобы по постановлению суда. По реальному постановлению суда завод Лепсе не может вести никакой деятельности в Спорткомплексе до конца срока аренды, - сообщается в посте.По словам группы спорткомплекса, полиция и ОМОН не смогли вывести захватчиков из здания, а ночью оттуда вывезли все ценное оборудование. Сейчас СК закрыт и забаррикадирован изнутри.Люди в комментариях под постом в паблике «Родины» возмутились, мол, как так, что за лихие 90-е, так же нельзя! Через пару часов от завода «Лепсе» поступило официальное обращение, после которого народ слегка поутих.Как выяснилось, договор аренды между предприятием и «Родиной» расторгли еще в октябре 2020 года из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности со стороны последних в 2018-2020 годах. Запись об аренде управление Росреестра погасило 9 октября 2020 года.- Приём денежных средств за оказание услуг от клиентов с этого момента был незаконным. Представители ООО «СК Родина» были осведомлены и неоднократно уведомлены о необходимости прекратить работу и остановить финансовую деятельность по оказанию услуг комплекса, - заявляет руководство завода.Также сотрудники «Лепсе» отметили в обращении, что спорткомплекс возобновит свою работу после реконструкции и переоснащения.В пресс-службе УМВД по Кировской области заявили, что состава криминала в происходящем не усмотрено, а дело всего лишь в разбирательстве между арендаторами и собственниками.Представители «Родины» уверены, что все происходящее незаконно. По их словам, решение суда было в пользу СК, и все проверки комплекс проходил исправно. Как сообщил паблик «Родины», во вторник должно состояться судебное заседание по произошедшему.