Последние новости по ситуации с коронавирусом в Кировской области на 25 апреля

Ситуация с коронавирусосм в Кировской области остается стабильной, но расслабляться пока рано. Фото: Дарья ИВАНОВА

Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 25 апреля 2021 года:

- за минувшие сутки в регионе зафиксировали 73 новых случаев заражения COVID-19;

- 137 жителей области выздоровели;

- амбулаторно лечатся 1990 человек.

В инфекционные стационары госпитализированы 987 пациентов. Из них диагноз «коронавирус» подтвержден у 864 человек. У 824 жителей региона болезнь осложняется пневмонией. Еще 123 пациентов - с диагнозом «пневмония», результатов тестов на COVID-19 у них пока нет.

В отделении реанимации в тяжелом состоянии находятся 79 человек, 9 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 343 (+1). За неделю - с 18 по 24 апреля - в госпиталях Кировской области скончались семь пациентов.

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области – 0,82% (средний по России – 2,2%). Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в области достиг отметки в 0,82Rt.

Кировчанам разрешили присутствовать на выпускных своих детей в школах и детсадах. Такое решение приняли 19 апреля на заседании оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции. При этом на всех мероприятиях должны соблюдаться профилактические меры: измерение температуры, обработка рук дезинфицирующим средством, использование масок и перчаток и соблюдение социальной дистанции.

За прошедшую неделю в нашу область поступили две новых партии вакцины «Спутник V». В понедельник, 19 апреля в регион пришло 14 400 доз препарата. Столько же ампул прибыло 20 апреля. Все они распределены по 112 прививочным пунктам, которые есть во всех районах области.

В Кирове,19 апреля,открылись еще два выездных пункта вакцинации. Один из них располагается в ТЦ «Микс», другой в клубе ветеранов. Кроме того, поставить прививку можно в ЦУМе и в ТЦ «Леруа Мерлен». На промышленных предприятий и организациях областного центра также работают мобильные бригады .

В регионе активно продолжается массовая вакцинация населения. По состоянию на 24 апреля первый компонент вакцины от COVID-19 получили более 123 тысяч жителей региона. Более 74 тысяч из них - это граждане в возрасте старше 60 лет. Полный цикл вакцинации прошли более 64 тысяч жителей области. Каждые сутки прививается в среднем пять тысяч кировчан.

В Кировской области решили не отменять проведение Великорецкого крестного хода. А вот акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в нашем регионе в онлайн формате. Эта вынужденная мера связана с еще пока нестабильной эпидемиологической ситуацией.