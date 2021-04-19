В Кирове с 20 апреля откроются еще два выездных пункта вакцинации

Между тем в регион привезли новую партию вакцины от коронавируса. Фото: vk.com/medkirovru

В Кирове заработают еще два выездных пункта вакцинации от коронавируса. Расположатся они в ТЦ «Микс» и в клубе ветеранов. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Пункт вакцинации в торговом центре будет работать с 20 по 23 апреля. График работы - с 10 до 17 часов. Вторая точка будет работать в клубе ветеранов по адресу: улица Е. Кочкиной, 3А. Там прививать кировчан будут 20, 21 и 22 апреля с 10 до 14 часов.

Для того, чтобы пройти вакцинацию в выездном пункте, при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Региональный Минздрав также сообщает, что сегодня, 19 апреля, в Кировскую область привезли еще партию вакцины от COVID-19 - 14400 доз. Вскоре ее распределят по медучреждениям. Сейчас, по информации ведомства, первым компонентом препарата от коронавируса привились уже более 104 тысяч жителей нашего региона. Полный цикл вакцинации прошли более 48 тысяч кировчан.