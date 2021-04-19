Коронавирус в Кировской области: выпускные разрешили, а празднование 1 Мая - нет

Проведение выпускных в школах и детсадах разрешили при определенных условиях. Фото: Мария ЛЕНЦ

Состоялось очередное заседание оперштаба по предупреждению коронавирусной инфекции в Кировской области. Вкратце итоги таковы:

- разрешается провести выпускные в школах и детсадах при условии, что мероприятие пройдет в здании и в рамках одного класса/группы, а также с обязательным соблюдением всех профилактических мер - измерение температуры, использование средств индивидуальной защиты, обработка рук и выдерживание социальной дистанции;

- наполняемость детских загородных лагерей могут увеличить до 75% - также при условии соблюдения профилактических мер. Кроме того, персоналу нужно будет пройти вакцинацию от коронавируса;

- массовое проведение мероприятий в честь 1 Мая запрещено;

- религиозные праздники и торжественные богослужения (Пасха, Ураза Байрам) пройдут по ранее утвержденным и отработанным правилам;

- пройдут ли праздничные мероприятия 9 Мая, а также Великорецкий крестный ход, пока неизвестно.

Оперштаб также подчеркивает, что в области по-прежнему сохраняется непростая эпидобстановка, поэтому говорить о снятии ограничений еще рано. Кировчанам напоминают о соблюдении масочного режима - он все еще остается обязательным.