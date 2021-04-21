«Бессмертный полк» 9 мая 2021 года в Кирове: акция также пройдет в онлайн режиме

В 2021 году «Бессмертный полк» в Кирове пройдет в онлайн формате. Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году в Кирове, как и по всей стране, акция «Бессмертный полк» полк пройдет в онлайн формате. Эта вынужденная мера в связи с еще пока нестабильной эпидемиологической ситуацией в регионе. Об этом сообщили в горадминистрации.

Отметим, что все желающие могут разместить фотографию своего героя Великой Отечественной войны на сайте городской администрации, а также написать о нем краткую биографию. Основное требование - это вертикальное изображение. В связи с проверкой на соответствие, фотография может появиться с небольшой задержкой.

Добавим, что в разделе интернет-акции есть функция поиска ветеранов по фамилии. В настоящее время в «Бессмертном полке» Кирова зарегистрировано более 1200 участников ВОВ.