Коронавирус в Кировской области, последние новости на 28 февраля 2021 года: первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 32 тысяч жителей региона

Всего в регион поступило уже порядка 48 тысяч доз вакцины от COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 28 февраля:

- за минувшие сутки в регионе зафиксировали 129 новых случаев заражения COVID-19;

- 460 жителей области выздоровели;

- амбулаторно лечатся 3016 человек.

В инфекционные стационары госпитализировано 2275 пациентов. Из них диагноз «коронавирус» подтвержден у 1900 человек. У 1748 жителей региона болезнь протекает с пневмонией. Еще 365 пациентов - с диагностическими пневмониями, результатов тестов на COVID-19 у них пока нет.

В отделении реанимации в тяжелом состоянии находится 105 человек, 9 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 292. Коэффициент смертности от коронавируса - 0,81% (средний по России - 1.97%). Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Отметим, что областной Минздрав не предоставляет актуальные данные о количестве летальных исходов в области.

В Кировскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса. Очередные 7580 доз привезли в регион 25 февраля. В ближайшее время их планируют распространить по всем прививочным пунктам. Всего наша область получила уже порядка 48 тысяч доз препарата. Первым компонентом лекарства в общей сложности привились уже более 32 тысяч кировчан.

Третья вакцина от коронавируса, зарегистрированная институтом имени Чумакова, может появиться в кировских поликлиниках уже весной. В середине марта 2021 года первые 120 тысяч доз препарата планируют распространить по лечебным учреждениям страны.

Записаться на прививку можно по единому номеру 122, а также через единые порталы «Госуслуги» и «Электронная регистратура». В первую очередь на вакцинацию будут приглашать кировчан из «листа ожидания».

Все необходимые для регистрации исследования прошли в штатном режиме. Ни у одного из добровольцев не выявили серьезных побочных реакции.

Стоит отметить, что клинические испытания вакцины прошли и в нашем регионе, так как на территории Кировской области находится филиал института Чумакова - научно-образовательный центр «Биополис».