Третья вакцина от коронавируса может появиться в кировских поликлиниках в марте

В марте в оборот планируют запустить первые 120 тысяч доз вакцины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В марте 2021 года третью вакцину от коронавируса, созданную в России, направят в поликлиники страны. Информация сообщил региональный оперштаб. Первые 120 тысяч доз в оборот планируют запустить в середине марта.

На данный момент произведено 11,1 миллиона комплектов доз всех трех вакцин. Сейчас они уже находятся в обороте. Даже без учета последнего зарегистрированного препарата «КовиВак» объем производства лекарств до конца первого полугодия планируют увеличить до 88 миллионов комплектов.

Напомним, 21 февраля институт имени Чумакова получил разрешение на использование своего препарата «КовиВак». Клинические испытания стартовали осенью 2020 года в трех регионах страны - в том числе в Кировской области. Ни у кого из добровольцев не выявили серьезных побочных реакций.