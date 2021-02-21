Зарегистрирована вакцина от COVID-19, испытания которой прошли в Кировской области

Стоит отметить, что клинические испытания вакцины начались осенью 2020 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По состоянию на 20 февраля 2020 года зарегистрированы уже три отечественные вакцины от коронавируса. Сегодня официальное разрешение на использование своего препарата «КовиВак» получил институт имени Чумакова.

Все необходимые для регистрации исследования прошли в штатном режиме. Ни у одного из добровольцев не выявили серьезных побочных реакции.

Стоит отметить, что клинические испытания вакцины начались осенью 2020 года. Они проходили в трех регионах, в число которых вошла Кировская область. На ее территории находится филиал института Чумакова научно-образовательный центр «Биополис».

Регистрация третьей вакцины увеличит объемы массовой вакцинации в России и поможет быстрее остановить пандемию коронавируса.