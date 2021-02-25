Статистика по COVID-19 в Кировской области: в регионе выявлено 122 новых случая заражения

Обследование на КТ прошли 359 жителей региона. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 25 февраля.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 122 новых случая заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 189 заболевших. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе составляет 290.

В госпиталях сейчас находится 2332 жителя области, у 1968 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 1798 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 364 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 108 пациентов, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 3160 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 1461 исследование на COVID-19. Обследование на КТ прошли 359 жителей региона.