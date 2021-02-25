Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Статистика по COVID-19 в Кировской области: в регионе выявлено 122 новых случая заражения

На стационарном лечении находится 2332 человека
Виктор КарповВиктор Карпов
КомментироватьОставить комментарий
Обследование на КТ прошли 359 жителей региона.

Обследование на КТ прошли 359 жителей региона.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 25 февраля.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 122 новых случая заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 189 заболевших. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе составляет 290.

В госпиталях сейчас находится 2332 жителя области, у 1968 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 1798 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 364 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 108 пациентов, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 3160 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 1461 исследование на COVID-19. Обследование на КТ прошли 359 жителей региона.