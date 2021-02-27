В Кировскую область поступили 7580 доз вакцины от COVID-19

Массовая вакцинация кировчан от коронавируса продолжается. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировскую область привезли очередную партию вакцины от коронавируса. 25 февраля препарат доставили в пункты вакцинации по городу. В районах лекарство должно появиться в течение нынешних суток. Информацию об этом сообщил региональный оперштаб.

Новая привезенная партия насчитывает 7580 доз вакцины. На данный момент в нашу область поступило уже порядка 48 тысяч доз. Первым компонентом препарата привились более 32 тысяч кировчан.

Записаться на вакцинацию можно по единому номеру 122, а также на порталах Госуслуг и «Электронной регистратуры». Приоритет для прививки отдается работникам социальной, медицинской и педагогической сфер, сотрудникам, работающим с большим количеством людей ежедневно, а также кировчанам старше 55 лет.

Напомним, что на днях в России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса. Первые 120 тысяч доз нового препарата должны распространить по поликлиникам страны в середине марта - в том числе в нашем регионе.