«Жилье и городская среда»: как реализуется проект в Кировской области

Перед журналистами выступила и.о. министра строительства Кировской области Ирина Кислухина и ее заместитель Владимир Ворожцов. Фото: Виктор Карпов

В среду, 3 февраля, в правительстве Кировской области прошла пресс-конференция, которая была посвящена итогам реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2020 году и планах на 2021 год. Отчитались о проделанной работе исполняющая обязанности министра строительства Кировской области Ирина Кислухина и ее заместитель Владимир Ворожцов.

В первую очередь речь шла о самых важных для жителей Кировской области направлениях: реализация программы переселения из аварийного жилья, развитие микрорайонов, а также решение проблем обманутых дольщиков.

На сегодняшний день данные направления остаются наиболее приоритетными для министерства, а также отражают первоочередные запросы общества.

ЧТО СДЕЛАНО В 2020

В 2020 году было завершено строительство двух улиц в жилом районе «Чистые пруды». Кроме того, проведена реконструкция улицы Торфяной в микрорайоне «Озерки».

- На эти цели было израсходовано 93 миллиона рублей, в том числе 90 миллионов рублей из федерального бюджета, - подчеркнула Ирина Кислухина. - В настоящее время все объекты введены в эксплуатацию.

Еще один показатель результативности работы министерства - это ввод жилья в регионе. За прошедший год в Кировской области сдано 457,4 тысячи кв. метров жилья, что выше запланированного и установленного показателя на 27,4 тысячи кв. метров.

В рамках реализации программы переселения из аварийного жилья в 2020 году сданы в эксплуатацию два многоквартирных дома. В прошедшем году в новые квартиры переехали 1081 человек, что позволило выполнить целевые показатели на 125,6 процентов. Кроме того, в 2020 году также удалось заключить муниципальные контракты на строительство многоквартирных домов в Вахрушах, Слободском и Опаринском районе. В настоящее время строительство данных объектов уже началось.

Что касается решения проблем обманутых дольщиков, то министерством в 2020 году проделана огромная работа по совершенствования нормативно-правовой базы.

- Самым ожидаемым событием 2020 года стало создание регионального фонда защиты прав граждан в Кировской области, - рассказала Ирина Анатольевна. - Мы уложились в установленный Минстроем РФ срок - 15 мая 2020 года фонд был успешно зарегистрирован.

В декабре 2020 года также было принято решение о финансировании достройки трех домов в Кирове на улице Мичуринской, 3 и в переулке Березниковском, 38 и 40. А уже в апреле текущего года будут объявлены конкурсы на проектно-изыскательские работы и последующее прохождение государственной экспертизы.

Кроме того, в прошлом году был проведен конкурс по отбору подрядной организации для строительства дома в 1-ом Гороховском переулке, 21. По словам Ирины Кислухиной, сейчас здание находится в высокой степени готовности, на объекте продолжаются работы.

ЧТО ПЛАНИРУЮТ СДЕЛАТЬ В 2021

В текущем году в рамках реализации регионального проекта «Жилье» запланировано строительство двух улиц в жилом районе «Урванцево», а также подключение к централизованной системе водоснабжения, водоотведения и отопления жилищного комплекса «Znak». Кроме того, за счет местного и областного бюджета в 2021 году запланировано строительство ливневой канализации в районе «Урванцево». Она будет проходить вдоль улицы Энтузиастов.

- Это необходимо для того, чтобы район продолжал свое развитие, - резюмировала Ирина Анатольевна, - На реализацию указанных проектов предусмотрено 490 миллионов рублей.

По словам и.о. министра строительства, установленный показатель ввода жилья в Кировской области в 2021 году составляет 504 тысячи кв. метров.

- Есть некоторые опасения, что в ближайшие два-три года произойдет снижение объемов сдаваемого жилья, - сообщила Ирина Кислухина. - Отрицательная динамика обусловлена переходом от долевого строительства на эскроу-счета.

В 2021 году также продолжится реализация программы по переселению граждан из аварийного жилья. В текущем году начнется строительство шести многоквартирных домов. Кроме того, в некоторых районах будут приобретены квартиры на вторичном рынке жилья.

- Всего в 2021 году запланировано переселить 821 человека из 433 жилых помещений площадью 13,9 тысячи кв. метров, - отметила и.о. министра строительства.

Для решения проблемы обманутых дольщиков в текущем году достраиваются три объекта с привлечением средств инвесторов. Так, планируют сдать дома в Кирове по адресу Маклина, 60 и в Слободском на улице Советской, 47. Кроме того, завершается разработка проектно-сметной документации на Сурикова, 31/4. К работам планируют приступить уже в текущем году.

- Многих жителей сегодня волнует вопрос о судьбе домов в Новое Сергеево, - рассказала Ирина Анатольевна. - В настоящее время Минстрой сделал запрос в проектные организации, чтобы определиться с минимальной ценой для подготовки технического отчета о гидрогеологических условиях площадки, а также решить вопрос о целесообразности или нецелесообразности достройки домов. Сейчас дольщики выразили желание получить компенсацию вложенных средств. Мы надеемся, что с помощью данного заключения сможем обратиться с федеральный фонд для применения механизма выплаты денежных средств участникам долевого строительства.

В конце встречи журналисты поинтересовались у Ирины Анатольевны: как вы оцениваете реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2020 году?

- Я постесняюсь сказать, что на отлично, но на хорошую четверку мы отработали точно, - ответила и.о. министра строительства.

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