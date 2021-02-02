«Для кризисного года это хороший результат»: итоги ввода жилья в Кировской области в 2020 году

Показатели по вводу жилья в регионе сползли на уровень 2013 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2020 году в Кировской области введено 457,4 тысячи кв. метров жилья, сообщили в региональном министерстве строительства.

Ввод жилья многоквартирных жилых домов в 2020 году составил 252,6 тысячи кв. метров, а индивидуальной застройки - 204,8 тыс. кв. метров. По словам и.о. министра строительства области Ирины Кислухиной, для кризисного года это хороший результат. Однако если учесть данные Росстат, то наша область находится в тройке худших среди регионов Приволжского федерального округа. Так, меньше жилья сдали только в Марий Эл и Мордовии.

Отметим, что показатели по вводу жилья в регионе сползли на уровень 2013 года. Основной же пик в регионе пришелся на 2015 год - 726,6 тысячи кв. метров. В министерстве также добавили, что в 2021 году планируют сдать 504 тысячи кв. метров.

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