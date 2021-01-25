В Кирове построят ливневую канализацию за 144 миллиона рублей

Протяженность ливневой канализации составит почти один километр. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове ищут подрядчика на строительство ливневой канализации в микрарайоне Урванцево. Соответствующий лот опубликован на портала Госзакупок.

Согласно проектной документации, протяженность ливневой канализации составит почти километр. Она будет проходить вдоль улицы Энтузиастов в микрорайоне Урванцево. Кроме того, будущий подрядчик должен будет построить блок очистных сооружений в районе улицы Ульяновской.

На эти цели власти планируют потратить 144 миллиона рублей. Деньги выделят из федерального, областного и местного бюджетов. Заявки на участие в аукционе принимаются до 2 февраля. Сами же работы планируют завершить до 15 ноября.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что «Вятавтодор» и «Гордормостстрой» займутся строительством трех улиц в Кирове. Подробнее здесь.

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