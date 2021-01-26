В 2021 году из аварийного жилья переселят 786 кировчан

Один из многоквартирных домов для переселенцев планируется возвести в микрорайоне Урванцево. Фото: admkirov.ru

В текущем году из аварийного и ветхого жилья переселят 786 кировчан. Для этого в микрорайоне Урванцево планируют построить новый многоквартирный дом. Кроме того, в ближайшее время будет определена площадка для возведения второго дома.

Директор МКУ «Кировское жилищное управление» Игорь Меркулов рассказал, что на втором этапе программы в 2021 году планируется расселить 36 домов, которые были признаны аварийными в 2012-2013 годах. Общий объем финансирования с 2019 по 2025 год составит 2,5 миллиарда рублей.

Напомним, что в 2020 году в новые дома переехали 782 жителя областного центра. В рамках данной программы гражданам предоставляются новые благоустроенные квартиры.

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