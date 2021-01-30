Коронавирус в Кировской области, последние новости на 31 января 2021 года: в регионе выявлено 184 новых случая заражения

В инфекционные стационары госпитализированы 3098 пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 31 января:

- за минувшие сутки в регионе зафиксировали 184 новых случая заражения коронавирусом;

- 710 жителей области выздоровели;

- амбулаторно лечится 7067 человек.

В инфекционные стационары госпитализированы 3098 пациентов. Из них диагноз «коронавирус» подтвержден у 2676 человек. У 2400 жителей региона болезнь протекает с пневмонией. Еще 422 пациентов лечат от пневмонии, результатов тестов на COVID-19 у них пока нет.

В отделении реанимации в тяжелом состоянии находятся 117 человек, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 265 (+1 за минувшие сутки). Так, за неделю - с 18 по 24 января - в Кировской области скончались восемь пациентов. Коэффициент смертности от коронавируса - 0,84% (средний по России - 1.87%). Регион находится на 33 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Отметим, что областной Минздрав не предоставляет актуальные данные о количестве летальных исходов в области.

С 8 февраля в Кировской области начнется массовая вакцинация против коронавируса. В регион для этого поступят еще 20300 доз вакцины «Спутник V». Сейчас подготовлено 96 прививочных пунктов. Записаться можно по единому номеру 122, а также через единые порталы «Госуслуги» и «Электронная регистратура».

Кировская область получит 45 миллионов рублей на закупку лекарств для больных коронавирусом. Эти препараты будут получать пациенты, лечащиеся на дому. Медикаменты им будут выдавать бесплатно по рецепту врача.

Коронавирусный стационар, развернутый на базе Нижнеивкинского центра медицинской реабилитации, завершил свою работу. Эпидемиологическая ситуация в регионе позволила сократить количество коек. Теперь учреждение вернется к привычному режиму работы. Напомним, госпиталь на базе центра в Нижнеивкино был одним из 16, развернутых из-за пандемии.