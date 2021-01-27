Нижнеивкинский центр медицинской реабилитации вновь принимает пациентов

Учреждение снова начинает свою работу по основному профилю. Фото: medkirov.ru

Центр медицинской реабилитации в Нижнеивкино вернулся к своему привычному режиму работы. С ноября 2020 года и по сей день учреждение принимало только коронавирусных больных. Информацию сообщает региональный Минздрав.

В конце минувшего года на базе центра реабилитации развернули инфекционный стационар - один из 16, возникших в регионе из-за пандемии коронавируса. На данный момент ситуация позволяет сократить количество коек и вернуть некоторым из медицинских учреждений региона возможность и дальше работать по основному профилю. 23 января госпиталь на базе Нижнеивкинского центра свернули. Сейчас он вновь будет помогать пациентам с нарушениями функции периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата, реабилитировать кировчан при соматических заболеваниях и болезнях центральной нервной системы.

Кроме того, к обычному режиму работы возвращается подразделение Юрьянской районной больницы в поселке Мурыгино. Свою основную деятельность учреждение возобновит в ближайшее время.