Массовая вакцинация от COVID-19 в Кировской области начнется в первую неделю февраля

В регионе развернуто 96 прививочных пунктов. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Кировская область готовится перейти к массовой вакцинации жителей от COVID-19. В настоящее время в регионе развернуто 96 пунктов, которые открыты во всех медицинских организациях области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Кроме того, на портале «Госуслуги» началась запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

- На сегодняшний день для жителей области доступны три сервиса записи на вакцинацию: через портал «Госуслуги», сервис «Электронная регистратура» и номер «122», - рассказал министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев. - Через личный кабинет гражданин может записать на вакцинацию как себя, так и членов своей семьи.

Кроме того, первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов сообщил, что в ближайшее время в регион поступят еще 20300 доз вакцины.