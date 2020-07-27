2020-07-26T20:02:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кировской области, последние новости на 27 июля 2020 года: заболело втрое больше человек, чем выздоровело

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Кирове на 27 июля
Анастасия РОМАНОВА
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За минувшие сутки в регионе зарегистрировали 59 новых случаев заражения коронавирусом.За минувшие сутки в регионе зарегистрировали 59 новых случаев заражения коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН
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По последним данным Минздрава и оперштаба Кировской области, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 59 новых случаев заражения коронавирусом. Из инфекционных госпиталей выписали 18 человек.

Таким образом, по состоянию на 27 июля 2020 года в Кировской области выявили 4585 зараженных коронавирусом с симптомами заболевания. Всего в регионе выздоровели 3640 человек. За весь период от новой инфекции скончались 58 пациентов.

Под медицинским наблюдением на дому сейчас находятся 4029 наблюдаемых - контактные и прибывшие из других регионов. Заболевших среди них нет. Сняли с домашнего карантина за весь период 45637 человек.

Под круглосуточным же медицинским наблюдением в инфекционных госпиталях сейчас лечатся 1044 больных с пневмонией. В тяжелом состоянии находятся 28 пациентов, они госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. К аппаратам ИВЛ подключены 11 кировчан.

В Кировской области действие оставшихся ограничений продлили до 31 июля. До этого срока для посетителей не могут распахнуть свои двери кинотеатры, ночные клубы, сауны, бани, солярии, спа-салоны и детские РЦ. Вместо них кировчане могут сходить в фитнес-центр, бассейн, музей, библиотеку или кафе. Открытые организации работают по строгим правилам: маски и перчатки, социальная дистанция, предварительная запись.

В восьми районах региона уже не наблюдают новых случаев заражения коронавирусом. Арбажский, Богородский, Верхошижемский, Опаринский, Орловский, Унинский, Фаленский и Шабалинский муниципалитеты - счастливчики, в которых уже несколько дней не выявляют новых заболевших. Однако есть в области и свои анти-лидеры по количеству заразившихся. Первый в списке, конечно, Киров - 705 человек. За ним следуют Вятскополянский (97), Слободской (34) и Яранский (28) районы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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