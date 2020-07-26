Коронавирус в Кирове: количество заболевших за сутки не снижается
В Кировской области за сутки зафиксировали еще 59 новых случаев заражения коронавирусом. Выписали из инфекционных стационаров в три раза меньше - 18 пациентов.
Таким образом, по состоянию на 26 июля 2020 года в нашем регионе зарегистрировали:
- 4585 случаев заражения коронавирусом с симптомами;
- 3640 выздоровлений;
- 58 смертей.
- 4029 кировчан находятся на домашнем карантине;
- 45637 человек сняли с него за весь период.
Сейчас в инфекционных стационарах на круглосуточном лечении находятся 1044 пациентов с пневмонией. 28 больных в тяжелом состоянии госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. Из них 11 человек подключены к аппарату ИВЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU