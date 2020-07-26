Коронавирус в Кирове: количество заболевших за сутки не снижается

26 Июль 2020 2020-07-26T12:22:58+03:00

Каждый день в нашем регионе стабильно заражаются коронавирусом с полсотни человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

А вот число выздоровевших значительно уступает ему

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В Кировской области за сутки зафиксировали еще 59 новых случаев заражения коронавирусом. Выписали из инфекционных стационаров в три раза меньше - 18 пациентов.

Таким образом, по состоянию на 26 июля 2020 года в нашем регионе зарегистрировали:

- 4585 случаев заражения коронавирусом с симптомами;

- 3640 выздоровлений;

- 58 смертей.

- 4029 кировчан находятся на домашнем карантине;

- 45637 человек сняли с него за весь период.

Сейчас в инфекционных стационарах на круглосуточном лечении находятся 1044 пациентов с пневмонией. 28 больных в тяжелом состоянии госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. Из них 11 человек подключены к аппарату ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU