2020-07-26T12:22:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: количество заболевших за сутки не снижается

А вот число выздоровевших значительно уступает ему
Ангелина Табрисова
Поделиться:
Каждый день в нашем регионе стабильно заражаются коронавирусом с полсотни человек.Каждый день в нашем регионе стабильно заражаются коронавирусом с полсотни человек.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Кировской области за сутки зафиксировали еще 59 новых случаев заражения коронавирусом. Выписали из инфекционных стационаров в три раза меньше - 18 пациентов.

Таким образом, по состоянию на 26 июля 2020 года в нашем регионе зарегистрировали:

- 4585 случаев заражения коронавирусом с симптомами;

- 3640 выздоровлений;

- 58 смертей.

- 4029 кировчан находятся на домашнем карантине;

- 45637 человек сняли с него за весь период.

Сейчас в инфекционных стационарах на круглосуточном лечении находятся 1044 пациентов с пневмонией. 28 больных в тяжелом состоянии госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. Из них 11 человек подключены к аппарату ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Кирове: количество заболевших за сутки не снижается
Художником может стать любой кировчанин
Уныло и дождливо: погода в Кирове на воскресенье, 26 июля
Кировчане стали на продукты тратить больше, чем на другие покупки
Коронавирус в Кировской области: 33 человека находятся в реанимации
Кировчан из ветхих домов переселят в два современных здания
Кировчан просят помочь в поисках мужчины, пропавшего три дня назад
«Дождь, звонкой пеленой наполнил небо»: прогноз погоды в Кирове на субботу, 25 июля
В Вятских Полянах парни спасли четверых тонущих подростков
Полиция изъяла около 300 кустов мака
В 2020 году средняя заработная плата в Кировской области составляет 30 тысяч рублей
Кировским мамочкам продают фальшивые путевки в детсады
ЕГЭ по химии: чего не ожидали кировские выпускники
«Нет желания и сил обращать на нас внимание»: жители Лальска хотят перейти во владения Вологодской области
В Котельниче обещают к ноябрю сдать дом для переселенцев из аварийного жилья
В кировских лесах пятые сутки разыскивают 73-летнюю пенсионерку
Васнецовский пленэр состоится, несмотря на эпидемию
Соберемся в школу вместе: кировчан просят помочь детям из малообеспеченных семей
Жителей Каринторфа оставили без автобусного сообщения
Мошенники убеждают кировчан заменить водосчетчики
Пьяный бесправник на багги устроил аварию в селе Русском Кировской области
В выходные кировских водителей ожидают «сплошные проверки»
МегаФон поможет удаленно контролировать здоровье
В Кировской области кинотеатры и развлекательные центры не откроют до 31 июля
Коронавирус в Кирове: десять человек подключены к аппаратам ИВЛ
Кировские судебные приставы заставили платить даже итальянца