2020-07-25T19:02:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кировской области, последние новости на 26 июля 2020 года: к аппаратам ИВЛ подключены 11 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Кирове на 26 июля
Анастасия РОМАНОВА
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Ограничения, согласно новому постановлению правительства региона, остаются в силе еще неделю - до 31 июля.Ограничения, согласно новому постановлению правительства региона, остаются в силе еще неделю - до 31 июля.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По последним данным Минздрава и оперштаба Кировской области, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 49 новых случаев заражения коронавирусом. В то же время из инфекционных госпиталей выписали 56 человек.

Таким образом, по состоянию на 26 июля 2020 года в Кировской области выявили 4526 зараженных коронавирусом, у которых обнаружены все симптомы заболевания. Всего в регионе выздоровели 3622 человек. Число умерших, к счастью, за последние сутки не изменилось – скончались от новой инфекции 58 пациентов.

На домашнем карантине сейчас находятся 4108 наблюдаемых - контактные и прибывшие из других регионов. Заболевших среди них нет. Сняли с карантина за весь период 45319 человек.

В инфекционных стационарах проходят лечение 1015 «ковидных» больных с пневмонией. Как минимум 33 из них находятся в тяжелом состоянии - они госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. К аппарату ИВЛ подключены 11 кировчан.

Ограничения, которые все еще продолжают действовать в области, снимать пока не собираются. Согласно новому постановлению правительства региона, они остаются в силе еще неделю - до 31 июля. Напомним, по действующим карантинным мерам закрыты для посетителей сауны, солярии, бани, спа-салоны, кинотеатры, ночные клубы и детские РЦ. При соблюдении всех требований Роспотребнадзора работают сейчас фитнес-центры, бассейны, музеи, библиотеки, парикмахерские и общепит.

Но болезнь постепенно отступает: уже в восьми районах области не наблюдаются новые случаи заражения. Счастливчики, по данным регионального Минздрава - Арбажский, Богородский, Верхошижемский, Опаринский, Орловский, Унинский, Фаленский и Шабалинский районы. «Лидерами» же по числу заразившихся являются все те же муниципалитеты: Киров (705 заболевших), Вятскополянский (97), Слободской (34) и Яранский (28).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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