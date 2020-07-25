Коронавирус в Кировской области: 33 человека находятся в реанимации

25 Июль 2020 2020-07-25T12:46:40+03:00

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За минувшие сутки в Кировской области выявили 49 случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. Из инфекционных госпиталей выписали 56 человек. На лечении в больницах остаются 1 015 пациента c пневмонией. У 33 жителей области болезнь протекает тяжело: они переведены в отделение реанимации и интенсивной терапии. 11 человек пришлось подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких. К счастью, ни один пациент не умер от новой инфекции.

Таким образом, на утро 25 июля в регионе выявили:

- 4 526 случаев заражения коронавирусной инфекцией, протекающей с клиническими проявлениями заболевания;

- 3622 выздоровевших;

- 58 летальных случаев;

4108 человека, которые контактировали с заболевшими, находятся на домашнем карантине под наблюдением врачей;

45319 жителей области сняли с карантина за весь период пандемии.

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ИСТОЧНИК KP.RU