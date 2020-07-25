Коронавирус в Кировской области, последние новости на 25 июля 2020 года: 58 человек заболели, 73 выздоровели

По последним данным Минздрава и оперштаба Кировской области, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 58 новых случаев заражения коронавирусом. В противовес им из инфекционных госпиталей выписали 73 человека.

Таким образом, по состоянию на 25 июля 2020 года в Кировской области выявили 4477 зараженных коронавирусом, у которых болезнь протекает с симптомами. Всего в регионе выздоровели 3566 человек. Умерли 58 пациентов.

На домашнем карантине сейчас находятся 3900 наблюдаемых - контактные и прибывшие из других регионов. Заболевших среди них нет. Сняли с карантина за весь период 44980 человек.

В инфекционных стационарах проходят лечение 1044 «ковидных» больных с пневмонией. Как минимум 30 из них находятся в тяжелом состоянии - они госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. К аппарату ИВЛ подключены 10 кировчан.

Ограничения (по крайней мере, те их остатки, что еще действуют в области) снимать пока не собираются. Согласно новому постановлению правительства региона, они остаются в силе еще неделю - до 31 июля. Напомним, по действующим карантинным мерам все еще закрыты для посетителей сауны, солярии, бани, спа-салоны, кинотеатры, ночные клубы и детские РЦ. При соблюдении всех требований Роспотребнадзора работают сейчас фитнес-центры, бассейны, музеи, библиотеки, парикмахерские и общепит.

Болезнь постепенно отступает: уже в восьми районах области не наблюдаются новые случаи заражения. Счастливчики, по данным регионального Минздрава - Арбажский, Богородский, Верхошижемский, Опаринский, Орловский, Унинский, Фаленский и Шабалинский районы. «Лидерами» же по числу заразившихся являются все те же муниципалитеты: Киров (705 заболевших), Вятскополянский (97), Слободской (34) и Яранский (28).

По процентному соотношению числа вылечившихся к заболевшим среди регионов ПФО Кировская область стала абсолютным лидером. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, из наших больниц выписались 92% пациентов с COVID-19. На втором месте находится Пензенская область (87%), на третьем - республика Марий-Эл (84%).

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