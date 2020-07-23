2020-07-22T19:32:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кировской области, последние новости на 23 июля 2020 года: число зараженных увеличилось на 47 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Кирове на 23 июля
Виктор Карпов
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В инфекционных госпиталях под круглосуточным медицинским наблюдением находятся 1084 кировчанина c пневмонией.В инфекционных госпиталях под круглосуточным медицинским наблюдением находятся 1084 кировчанина c пневмонией.Фото: Артем КИЛЬКИН
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По данным регионального Минздрава и оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в Кировской области выявили 47 случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. Из инфекционных госпиталей выписаны 42 человека.

Таким образом, на 23 июля зарегистрировали 4364 человека, у которых коронавирус протекает с клиническими проявлениями заболевания. Выздоровели 3426 жителей области. Умерли 58 пациентов. На домашнем карантине находятся 3923 человека. Это контактные лица по COVID-19 и прибывшие из других регионов, заболевших среди них нет. Снято с карантина 44387 жителей области.

В инфекционных госпиталях под круглосуточным медицинским наблюдением находятся 1084 кировчанина c пневмонией. В отделении реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 24 пациента. По данным на 21 июля, 10 человек подключены на ИВЛ.

Число летальных случаев увеличилось до 58. Накануне в инфекционной больнице скончались два жителя областного центра 87 и 82 лет.

В восьми районах Кировской области не зарегистрированы зараженные коронавирусом. Это Арбажский, Богородский, Верхошижемский, Опаринский, Орловский, Унинский, Фаленский и Шабалинский районах нет заболевших коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В лидерах по количеству заразившихся - Киров (705 заболевших), Вятскополянский район (97), Слободской (34) и Яранский (28) районы.

Статистика по заболевшим на 22 июля 2020 года. Фото: vk.com/medkirovru

Статистика по заболевшим на 22 июля 2020 года. Фото: vk.com/medkirovru

Тем не менее, Кировская область является лидером по соотношению числа выздоровевших к количеству заболевших среди регионов Приволжского федерального округа. Такие данные приводит Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. В нашем регионе уже выписаны из инфекционных больниц 92% от общего числа заразившихся коронавирусом. На втором месте находится Пензенская область (87%), на третьем – республика Марий Эл (84%). Замыкают список Саратовская область (57% выздоровевших) и Чувашская республика (54%).

В нашем регионе уже выписаны из инфекционных больниц 92% от общего числа заразившихся коронавирусом. Фото: vk.com/coronavirus43

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ИСТОЧНИК KP.RU

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