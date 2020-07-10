2020-07-10T11:39:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове, последние новости на 10 июля 2020 года: 26 пациентов в реанимации

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Кирове на 10 июля
Анастасия РОМАНОВА
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27 человек пришлось перевести в отделение реанимации и интенсивной терапии, болезнь у них протекает тяжело.27 человек пришлось перевести в отделение реанимации и интенсивной терапии, болезнь у них протекает тяжело.Фото: Артем КИЛЬКИН
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По данным регионального Минздрава и оперштаба по борьбе с коронавирусом, на 10 июля в Кировской области зарегистрировали 4731 случай заражения, включая бессимптомных больных (+58 за минувшие сутки). Количество выздоровевших увеличилось до 2981 (+31). Умерли 44 пациента (+1). Накануне в инфекционном госпитале скончался 55-летний кировчанин.

В коронавирусных стационарах под круглосуточным медицинским наблюдением сейчас лежат 850 пациентов с пневмонией. 26 человек пришлось перевести в отделение реанимации и интенсивной терапии, болезнь у них протекает тяжело.

Фирменный поезд «Вятка» от Кирова до Москвы вновь возобновляет свою работу. Его курсирование приостановили из-за пандемии коронавируса с 15 апреля, а теперь он снова начнет ходить в столицу. Первый после карантина рейс состоится уже сегодня, 10 июля. Поезд будет курсировать по прежнему расписанию.

В Кировской области продолжается дезинфекция общественных мест в рамках борьбы с коронавирусом. 12 управляющих компаний региона, однако, не спешат исполнять это требование Роспотребнадзора. Отчетов о проделанной работе, по крайней мере, они не предоставили. В скором времени проштрафившихся вызовут на ковер - на заседание межведомственной рабочей группы.

Тем временем в регионе снова продлевают ограничения - на этот раз до 15 июля. Кинотеатры, сауны, бани, солярии, спа-салоны и ночные клубы все еще не вправе возобновить свою работу. Посетителям, жаждущим попариться в баньке и посмотреть кино на большом экране, придется подождать еще немного.

Ну а областное управление Роспотребнадзора тем временем пошло еще дальше - попросило продлить карантин до 30 августа и, если динамика заболеваемости ухудшится, вернуть все ограничения. В пресс-службе правительства региона нам заявили, что ни о чем подобном речи не идет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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