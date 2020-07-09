2020-07-09T10:15:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: 55 заболевших, 38 выздоровевших

Всего на лечении находятся 829 человек
Ангелина Табрисова
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За прошедшие сутки в регионе выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом.За прошедшие сутки в регионе выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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За минувшие сутки в нашем регионе зафиксировали еще 55 новых случаев заражения коронавирусом. В противовес им выписалось еще 38 пациентов, победивших болезнь, что подводит нас к числу почти в три тысячи выздоровевших кировчан.

По состоянию на 9 июля в Кировской области зарегистрировали:

- 4673 заразившихся, включая бессимптомных больных;

- 2950 выздоровевших;

- 43 умерших;

- 5025 кировчан находятся на домашнем карантине;

- более 39000 человек выписали с него за все время.

Сейчас в инфекционных стационарах на круглосуточном лечении лежат 829 человек с пневмонией. Количество госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии увеличилось до 27. К аппарату ИВЛ подключены семеро пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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