Коронавирус в Кирове: 55 заболевших, 38 выздоровевших
За минувшие сутки в нашем регионе зафиксировали еще 55 новых случаев заражения коронавирусом. В противовес им выписалось еще 38 пациентов, победивших болезнь, что подводит нас к числу почти в три тысячи выздоровевших кировчан.
По состоянию на 9 июля в Кировской области зарегистрировали:
- 4673 заразившихся, включая бессимптомных больных;
- 2950 выздоровевших;
- 43 умерших;
- 5025 кировчан находятся на домашнем карантине;
- более 39000 человек выписали с него за все время.
Сейчас в инфекционных стационарах на круглосуточном лечении лежат 829 человек с пневмонией. Количество госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии увеличилось до 27. К аппарату ИВЛ подключены семеро пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU