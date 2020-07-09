Кировчане смогут уехать в Москву на поезде «Вятка»

9 Июль 2020 2020-07-09T10:16:42+03:00

Из Кирова «Вятка» будет отправляться в 20.30. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он начинает свое курсирование с 10 июля

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Из Кирова в Москву будет отправляться фирменный поезд «Вятка». В пресс-службе ГЖД рассказали, что первый после карантина рейс состоится 10 июля 2020 года. Поезд будет ходить по старому расписанию.

Из Кирова «Вятка» будет отправляться в 20.30 и приходить в столицу на следующие сутки в 9.43.

Из Москвы поезд будет уходить в 20.05, а прибывать в Киров на следующие сутки в 8.33.

Напомним, что курсирование фирменного поезда «Вятка» было приостановлено с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологический ситуации. Вместо него кировчанам было предложено добираться до столицы на прицепных вагонах в составе поезда №110/109 Москва - Новый Уренгой. Отметим, несмотря на возобновление «Вятки», они продолжат свое курсирование.

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ИСТОЧНИК KP.RU