Коронавирус в Кирове, последние новости на 6 июля 2020 года: число случаев заражения приближается к 4500

По данным регионального Минздрава и оперштаба по борьбе с коронавирусом, на 6 июля в Кировской области зарегистрировали 4463 случаев заражения, включая бессимптомных больных (+55 за минувшие сутки). Количество выздоровевших увеличилось до 2793 (+16). Умерло 42 (+1). Напомним, позавчера в инфекционном стационаре скончалась 84-летняя жительница Вятских Полян.

Сейчас в отделении реанимации и интенсивной терапии по-прежнему госпитализированы 15 пациентов. Четверо человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего под круглосуточным медицинским наблюдением в инфекционных стационарах находятся 647 человек.

Кировские бизнесмены отрасли общепита подписали добровольное соглашение о соблюдении всех санитарных правил и требований Роспотребнадзора в части профилактики коронавируса. Таким образом они обязались строго следовать санитарно-эпидемиологическим нормам, установленным в области. Подписание этого документа с Вятской торгово-промышленной палатой стало одним из условий возобновления работы отрасли общепита. Ранее такую декларацию приняли руководители кировских торговых центров.

Тем временем Роспотребнадзор попросил губернатора области Игоря Васильева продлить карантин до конца августа 2020 года, а если динамика ухудшится - вернуть все снятые ранее ограничения. Фотография письма, направленного ведомством главе региона, появилась в чате кировских предпринимателей, откуда утекла в СМИ. Автор документа утверждал, что в рабочих коллективах увеличились заносные случаи заражений. Кроме того, в области растет количество летальных исходов и увеличивается заболеваемость пневмонией. Замруководителя регионального Роспотребнадзора Лидия Князева отказалась комментировать письмо.

Зато отреагировали его получатели. Пресс-служба правительства Кировской области пояснила, что возвращать ограничения никто не собирается. А письмо лишь было призвано заострить внимание властей на контроле соблюдения открывшимися организациями всех правил, норм и требований.

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